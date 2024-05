Rony diz estar feliz no Palmeiras e dispara contra 'mentiras' sobre crise

Já André Hernan, colunista do UOL, afirmou que o camisa 10 estaria chateado com as críticas que vem recebendo e pediria para deixar o Palmeiras. Segundo o colunista, o atacante gostaria de ser negociado no meio do ano.

O Rony é um jogador que está recebendo muitas críticas. A crítica sempre vai ser mais forte em cima dele e isso o Rony tem consciência, ele sente isso e ele fica muito chateado com isso. Na cabeça do Rony, é assim: olha tudo que ele construiu, olha tudo que ele conquistou pelo Palmeiras e ele se sente muito nesse lugar do torcedor que é ingrato. Ah, mas não é todo torcedor do Palmeiras, não, não é, mas é uma quantidade que incomoda, que deixa ele para baixo. André Hernan, colunista do UOL, no programa "De Primeira"