O Palmeiras acertou nas últimas horas a transferência em definitivo de Ian Custódio para o Famalicão. Os valores do acordo com o clube português ainda são mantidos em sigilo pelas partes envolvidas.

Dos principais destaques da base do Verdão, o jovem lateral-esquerdo vai assinar um contrato válido por três temporadas e meia (até junho de 2027) com os portugueses.

Bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o lateral esteve presente também na atual edição do torneio, tendo, inclusive, sido o capitão da equipe. Também já conquistou os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil, ambos na categoria sub-20.