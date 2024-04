Palmeiras: Chelsea observa Vanderlan com interesse do Strasbourg por trás

O Chelsea está de olho na contratação de Vanderlan, mas, a princípio, com a ideia de logo na sequência emprestá-lo para o Strasbourg - ingleses e franceses são parceiros.

O clube inglês acompanha há meses a evolução do jovem lateral-esquerdo no Palmeiras e estuda abrir negociação na próxima janela de transferências na Europa. Há, no entanto, outros interessados no Velho Continente.

O Verdão, sem confirmar qualquer conversas em andamento neste momento, não pretende vender o jogador, apesar de nos bastidores do mercado da bola já surgir um valor para um eventual acordo: cerca de 15 milhões de euros (R$ 84 milhões).