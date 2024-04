António mexe no time titular, e Cássio vai para a reserva no Corinthians

O técnico António Oliveira fez mudanças na escalação, e o goleiro Cássio irá para a reserva no Corinthians.

Carlos Miguel assumirá o posto debaixo das traves no próximo jogo, contra o Fluminense, neste domingo (28). O substituto fará a sua 15ª partida no clube do Parque São Jorge, a 13ª como titular.

A decisão ocorre após o ídolo corintiano ter feito forte desabafo ao final da última partida, na derrota para o Argentinos Juniors. O camisa 12 disse que buscou ajuda psicológica diante da pressão e lamentou que a culpa da fase ruim do time cai sobre ele.