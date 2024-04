Copa do Mundo e Abel Ferreira: por que Felipe Anderson escolheu Palmeiras

Felipe Anderson escolheu jogar no Palmeiras, mesmo com o interesse da Juventus e a possibilidade de permanecer na Lazio. Uma decisão baseada no desejo de estar na próxima Copa do Mundo, pois acredita que no Brasil aumentará suas chances e terá mais visibilidade pela Seleção do que na Itália. A postura do Verdão e o fator Abel Ferreira também pesaram.

O Palmeiras procurou Felipe Anderson duas vezes e foi à Itália para reuniões com a empresária e irmã do jogador, Juliana Gomes - é a responsável pela carreira do jogador e participou, por exemplo, da primeira transferência para a Lazio, em 2013. Após um recuo inicial, o clube voltou à carga e o negócio avançou rapidamente. A discrição, transparência, profissionalismo e o projeto alviverde atraíram o meia-atacante.

O futuro reforço palmeirense tem o desejo de vivenciar a experiência de jogar em alto nível no Brasil, e não no final da carreira, para ser reconhecido e estar mais próximo do torcedor brasileiro.