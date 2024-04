Bastidores: hotel em Lisboa foi decisivo para Rodrigo Muniz rumar ao Fulham

Entre conversas rápidas, danças de cadeiras e telefonemas para o Brasil e Inglaterra, o Fulham levou a melhor, mesmo com o Middlesbrough tendo usado um velho conhecido do futebol brasileiro como eventual trunfo na negociação: o ex-goleiro uruguaio Leo Percovich.

Percovich, que jogou no Guarani, Bangu e Fluminense na década de 90, trabalha desde 2019 como auxiliar técnico do Boro. Entrou no circuito para facilitar o acerto, porém não obteve sucesso.

Direto do território inglês, no entanto, o técnico português Marco Silva foi insistente e convenceu o Fulham a desembolsar 8 milhões de euros (R$ 50 milhões de euros, na altura) pela compra de Muniz - o Flamengo, vale lembrar, manteve ainda 25% de uma futura venda.

Coincidentemente ou não, o hotel em questão já foi utilizado várias vezes por dirigentes do Rubro-Negro nos últimos anos. Foi lá, por exemplo, que Marcos Braz e Bruno Spindel, também em 2021, ficaram hospedados por dias na tentativa de recontratar Jorge Jesus. No fim, fecharam com outro português: Paulo Sousa.

No futebol inglês há três temporadas, tendo, curiosamente, defendido o Middlesbrough por empréstimo no ano passado, Rodrigo Muniz, de 22 anos, vive o melhor momento na carreira. Já leva 9 gols em 28 jogos oficiais pelos Cottagers. Tem contrato válido até junho de 2026.