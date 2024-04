Athletico-PR encaminha negócio por empréstimo de Nikão, do São Paulo

O Athletico-PR encaminhou uma negociação para contratar Nikão, do São Paulo, por empréstimo. A conversa avançada é por uma transferência até o fim da temporada, com opção de compra. O jogador é um pedido do técnico Cuca. A informação foi publicada inicialmente no blog da jornalista Nadja Mauad.

Ídolo do Furacão, Nikão retornou ao São Paulo após empréstimo do Cruzeiro e não se firmou entre os titulares. Ele tem seis jogos e uma assistência nesta temporada, e não fez gols.

Nikão fez o gol do título da Sul-Americana do Athletico-PR contra o Red Bull Bragantino, na final da Sul-Americana de 2021, no Uruguai.