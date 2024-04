Palmeiras recusa oferta do Red Bull Bragantino e segura John John no elenco

O Red Bull Bragantino fez uma oferta ao Palmeiras para contratar o jovem meio campista John John, formado na Academia de Futebol. A equipe de Abel Ferreira agradeceu o interesse do Red Bull e disse que não tem inteção de negociar o jogador.

Nos bastidores da academia, o meia John John é visto como um atleta que tem muito potencial e pode ser aproveitado futuramente. Abel declarou nesse ano que John John 'vai ser um jogador que pode chegar entre os melhores do mundo'. O jogador não tem sido relacionado mas a comissão técnica conta John John para a temporada.

Os valores da oferta do Red Bull não foram revelados. Ao blog, uma fonte do Palmeiras diz que o valor da proposta não foi um empecilho para o negócio não sair. Vale lembrar que o Palmeiras já bateu a meta de arrecadação com vendas para esta temporada.