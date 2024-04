Antes fechar com Zubeldía, São Paulo recebeu 'não' de quatro portugueses

Ex-Bahia, Renato Paiva até balançou com a oportunidade de treinar pela segunda vez no Brasil, mas resolveu manter o contrato vigente com o Toluca, que hoje é vice-líder do Campeonato Mexicano.

Alvo antigo do São Paulo, tendo sido procurado em janeiro antes do acerto com Thiago Carpini, Pedro Martins, ex-Olympiacos, acabou por ser o último a dizer "não", isso porque, entre outros motivos, recentemente renovou (por mais duas temporadas) no Qatar com Al-Gharafa.

José Mourinho, parado desde que foi demitido da Roma, em fevereiro, chegou a ser cogitado nos bastidores pela diretoria são-paulina, mas intermediários do mercado avisaram que qualquer tentativa seria em vão. O histórico treinador português, ex-Porto, Chelsea, Inter de Milão e Real Madrid, está decidido a ficar na Europa.