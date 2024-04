São Paulo abre conversas com técnico argentino, algoz do clube em 2023

O São Paulo mira em Luis Zubeldía para ser o treinador do clube e já conversa com o argentino. É a segunda vez que ele é cotado para assumir o Tricolor. Antes de acertar com Thiago Carpini, o São Paulo chegou a entrevistar o técnico numa reunião por vídeo, mas acabou optando por contratar o brasileiro, demitido hoje.

Luis Zubeldía tem sobre a mesa algumas propostas do futebol árabe, porém, conforme apurei com pessoas próximas a ele, a preferência do treinador é de acertar com o São Paulo.

No ano passado Zubeldía eliminou o Tricolor na Copa Sul-americana, dirigindo a LDU, do Equador. O desempenho da equipe dele foi elogiado e ele passou a ser acompanhado mais de perto.