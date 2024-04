Santos e Atlético-MG avançam por negociação definitiva de Patrick

Santos e Atlético-MG avançaram pela transferência definitiva de Patrick. O acordo entre clubes é considerado encaminhado e por detalhes, mas ainda não assinado. Paulistas e mineiros alinharam o início do pagamento a partir de 2025.

O Santos agora negocia com Patrick os detalhes do acordo entre clube e jogador. Há pontos a serem acertados, como por exemplo a discussão do tempo de contrato. A possibilidade na mesa é entre três e quatro anos de vínculo.

O próprio presidente Marcelo Teixeira admitiu nos últimos dias a proximidade de uma transferência.