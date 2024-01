Abel Ferreira está a um passo de renovar contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025, mas recentemente esteve no Qatar para conhecer toda a estrutura do Al-Sadd. Foi depois desta viagem, inclusive, que o treinador optou pela permanência no futebol brasileiro.

De férias em Portugal, logo depois da conquista do Campeonato Brasileiro, Abel esteve na capital Doha na reta final de dezembro de 2023. O convite foi uma cortesia do clube qatari, que, vale lembrar, há semanas tentava contratá-lo.

O português acabou por não ficar convencido com o projeto, mesmo diante do altíssimo salário oferecido pelo Al-Sadd. Também pesou a favor do Verdão o fato de a família (esposa e filhas) estar totalmente adaptada ao Brasil.