Vasco vence Fortaleza nos pênaltis após jogo de seis gols e avança

Felipe Jonatan quase marcou um golaço. O lateral recebeu pela esquerda, mas levou para a direita. Mesmo com a perna ruim, soltou o pé e quase encobriu Léo Jardim, que espalmou.

Vegetti buscou novo empate para o Vasco. Em contra-ataque após escanteio para o Fortaleza, Adson tocou para Payet, que ajeitou para Puma Rodríguez cruzar na cabeça de Vegetti. O argentino só teve o trabalho de completar de cabeça para o gol.

A virada do Vasco veio com Lucas Piton. O camisa 6 recebeu passe em profundidade de Payet e finalizou cruzado. A bola passou entre os braços de João Ricardo e morreu lentamente no fundo do gol.

Pênalti anulado. O Fortaleza teve um pênalti marcado a seu favor na reta final do jogo, após Hércules tentar passe dentro da área e a bola bater em Maicon. Entretanto, chamando pelo VAR, Wilton Pereira Sampaio anulou a marcação ao ver que a bola bateu na coxa do defensor, e não no braço.

Hércules deixou tudo igual pela terceira vez em São Januário. O volante recebeu passe na entrada da área e finalizou cruzado. Léo Jardim até pulou, mas não alcançou o chute, que morreu no canto direito baixo.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 (5) X (4) 3 FORTALEZA

Data e horário: 21 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: Jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Local: São Januário, no Rio de Janeiro

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: João Victor, Payet, Paulo Henrique (VAS), Marinho (FOR)

Gols: Marinho (7'/1°T), Vegetti (16'/1°T), Lucero (8'/2°T), Vegetti (20'/2°T), Lucas Piton (30'/2°T), Hércules (43'/2°T)