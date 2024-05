O Cruzeiro negocia a contratação do volante Thiago Mendes, ex-São Paulo e atualmente no Al-Rayyan, do Catar.

O que aconteceu

A Raposa abriu conversas para tentar viabilizar a chegada do jogador de 32 anos. Thiago Mendes tem contrato até junho de 2025 com o clube do Oriente Médio.

CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos tem boa relação com o empresário do jogador, Paulo Pitombeira, da agência Talent Sports. O dirigente é quem está à frente das negociações pelo volante.