O Palmeiras encaminhou a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira até o fim de 2025. Ainda faltam alguns detalhes, mas as partes já têm um acordo verbal.

Abel se reapresentou hoje na academia de futebol e iniciou a temporada. As negociações começaram antes do treinador sair de férias.

Abel deverá ter um aumento salarial nessa renovação após a conquista do título Brasileiro e forte assédio do Al Saad, do Catar. O treinador português chegou a fazer uma visita ao país árabe, mas não se convenceu. O fator família pesou na decisão para recusar a investida.