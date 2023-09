Livre no mercado da bola desde que deixou o comando da seleção brasileira, logo depois da Copa do Mundo no Qatar, Tite está decidido a voltar a trabalhar em um clube, preferencialmente a partir de janeiro de 2024.

Nas últimas semanas, o técnico gaúcho foi procurado por algumas seleções, da Europa e também do Oriente Médio, mas optou por seguir parado e, consequentemente, curtir a família e os amigos.

Alvo do Corinthians por duas vezes no primeiro semestre deste ano, o treinador ainda rejeitou outras abordagens, como, por exemplo, do Olympiacos, da Grécia, do Fenerbahçe, da Turquia, e do Orlando City, dos Estados Unidos.