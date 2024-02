Como será bom se o palmeirense tiver mais paciência com Caio Paulista

Um minuto após deixar a partida, na sua melhor apresentação como palmeirense, Caio Paulista viu o Santo André, aos 44 minutos da etapa final, empatar a partida, em 1 a 1, e tirar do Alviverde a chance de emplacar a quinta vitória consecutiva no Estadual.

Como aconteceu na estreia, com o mesmo placar diante do Novo Horizontino, também fora de casa, o Palmeiras teve tudo para conquistar a vitória, mas falhou no posicionamento defensivo e deixou escapar os três pontos.

Com a igualdade, o Palmeiras segue na liderança do Grupo B, agora com 14 pontos em seis partidas, dois a mais do que a Ponte Preta, que tem um jogo a mais.