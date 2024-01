Na manhã do dia 31 de dezembro, menos de 24 hora depois depois de eu ter publicado que o Palmeiras fez uma proposta para tentar a contratação do atacante santista Marcos Leonardo, 20 anos, recebi um contato de uma das três fontes que me confirmaram a informação, e ela reforçou: "estamos na briga, mas é uma negociação complicada".

Primeiro, como apontei na coluna do dia 30 e repeti no dia seguinte no dia seguinte, o que acabou sendo preponderante para que o Palmeiras e outros clubes brasileiros ficassem fora da disputa é que prevaleceu o desejo do jogador de não jogar mais no futebol brasileiro.

Segundo, por tudo que aconteceu na reta final do Campeonato Brasileiro, principalmente no ato de indisciplina, que abalou o elenco, na véspera da partida contra o Athletico-PR, e depois o rebaixamento na última rodada no jogo contra o Fortaleza, em plena Vila Belmiro, Marcos Leonardo não queria ter o seu nome ainda mais manchado, pela torcida que tanto o abraçou neste seu início de carreira.