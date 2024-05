Palmeiras: o 'bagre' do último jogo pode virar o 'craque' hoje e vice-versa

Quem é um torcedor mais antigo, frequentador de campos de várzea conhece a expressão jogador "bagre". É uma ofensa para atingir aquele é tosco, com pouca ou nenhuma habilidade com a bola nos pés. Enfim, qualquer amante do futebol tem um para chamar de seu, ou melhor, execrar, mesmo que ele não seja o único responsável pelos dissabores os quais faz você sentir na pele ao acompanhar o seu clube do coração.

Corta para a última quinta-feira, no estádio Allianz Parque, na vitória do Palmeiras, por 2 a 1, sobre o Botafogo-SP, no primeiro jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

Dois jogadores, Raphael Veiga e Rony, com participações decisivas neste período vitorioso do Palmeiras já não contam com a simpatia de boa parte da "torcida que canta e vibra" e corneta como nenhuma outra do futebol brasileiro.