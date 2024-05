Uma noite ruim para os palmeirenses corneteiros de Raphael Veiga

Como escrevi na coluna sobre a perseguição a Raphael Veiga e Rony, outro destaque da goleada, com gol e pênalti sofrido, eles não são super craques, mas também não merecem as críticas, muitas vezes desproporcionais.

Líder do Grupo F com dez pontos, o Palmeiras coloca a mão na classificação às oitavas de final. Apesar da derrota para o San Lorenzo-ARG, por 2 a 0, o Independiente del Valle, com quatro, é o segundo no critério de desempate. Com a mesma pontuação, os argentinos estão em terceiro e o Liverpool é o quarto.