Santos acerta venda de Marcos Leonardo ao Benfica

Com o mais-valia o Santos ganha 10% do valor que excede os 18 milhões pagos em uma futura venda, ou seja, o lucro da próxima venda. Supondo que o Benfica venda o atacante por 20 milhões, o Peixe teria direito de 10% dos 2 milhões.

O Benfica, inicialmente, propôs apenas 10 milhões de euros. Os portugueses, porém, cederam durante a negociação pelo teto pedido em contrato.

O ex-presidente Andres Rueda firmou contrato com os agentes do atacante com uma 'obrigação de venda' nesta janela caso chegasse uma proposta de 18 milhões. O Peixe assinou o combinado em agosto do ano passado.

Marcos Leonardo viaja ainda nesta semana para realização de exames e assinatura.

