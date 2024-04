Corinthians pode rescindir com Rojas por foto com camisa do Inter Miami?

Rojas pode ter contrato rescindido pelo Corinthians por uso de camisa do Inter Miami?

A advogada Ana Mizutori, especialista em direito desportivo, entende que Rojas somente está sujeito a umas sanções previstas em lei, ou seja, advertência, multa ou suspensão.

"O caso em questão envolve já uma ação e até onde se tem conhecimento, um cenário capaz de ensejar a rescisão indireta do atleta em desfavor do clube paulista. Mas sob uma ótica a parte, independentemente da situação atual e possíveis desdobramentos entre o atleta e o Corinthians, o uso de uma camisa de outra agremiação enquanto vinculado em uma relação empregatícia vigente com o clube empregador, este pode se valer de seu poder disciplinar diante de uma possível desobediência ou até descumprimento de fidelidade perante o clube empregador, cabendo nesse caso a aplicação de uma das sanções previstas em lei como advertência, multa e até suspensão", avalia.

Rafael Ramos, advogado especialista em direito desportivo e trabalhista, lembra de dois casos recentes envolvendo jogadores por atitudes durante folga e férias.

"Manifestei em minha obra "Curso de Direito do Trabalho Desportivo" que a atividade trabalhista do atleta se equipara a exercida em entidade de tendência ou ideológica, portanto, assim como no caso Jô (ao usar chuteiras verdes) e no caso Renan (ao utilizar a blusa de um dos rivais do seu clube empregador), mesmo em momentos de folga/férias, poderiam ser casos a ensejar a extinção do contrato de trabalho por justa causa dos atletas, a depender dos detalhes circunstâncias. No caso Jô poderia ser insubordinação por não seguir as instruções explícitas e implícitas de uniforme, indisciplina se estiver no regulamento ou até mesmo mau procedimento. No caso Renan vestindo a blusa do São Paulo poderia ser por ofensa a honra objetiva (reputação histórica) do clube empregador, mesmo fora de serviço, se o jogador não fosse bem discreto", conta.

"Entretanto, neste caso do Mathias Rojas, ele se encontra em processo de litigância extrajudicial na Câmara da FIFA pleiteando a extinção do contrato com justa causa do Corinthians por falta de pagamento de remuneração (intensificada nos valores do contrato de imagem). Sendo assim, analogicamente ao que ocorre no sistema judicial da Justiça do Trabalho, com fundamento também nos dispositivos da Lei Pelé e LGE (Lei Geral do Esporte), que permitem o atleta ficar sem jogar quando do atraso remuneratório por 2 meses, o jogador detém o direito, nesta situação específica, em envergar a camisa do time de coração ou do clube que quiser, principalmente, porque o seu pleito se trata de mora no pagamento do direito de imagem", entende o advogado.