Ex-Palmeiras dá título ao Zenit na Rússia e mantém Dynamo em fila histórica

A última rodada teve o confronto direto entre Krasnodar e Dynamo, e o time de Moscou precisava do empate para ser campeão. Um gol de Córdoba, já no segundo tempo, deu a vitória ao Krasnodar, que passou quase a etapa final inteira com o título nas mãos, já que o Zenit perdia sua partida. A virada do time de São Petersburgo, no entanto, estragou a festa e decretou um fim melancólico do jogo entre Krasnodar e Dynamo.

Apesar de o futebol russo ter sido banido das competições Uefa e o campeonato ter sofrido uma debandada de jogadores, o Zenit veio buscar gente a preço de ouro no futebol brasileiro. Pagou 5 milhões de euros em Nino, 15 milhões em Artur, e, no negócio por Yuri Alberto, levou Mantuan e tirou o ponta Pedro da base do Corinthians.