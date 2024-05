Atlético Mineiro quase repete desastre de 2023, mas se safa em Recife

O Atlético Mineiro se safou de um drama na Arena Pernambuco e por pouco não foi parar nos pênaltis para decidir a vaga nas oitavas de final. O Sport venceu por 1 a 0, mas não conseguiu o segundo gol, que igualaria o resultado conquistado pelo Galo na ida.

Por um momento, parecia que o Atlético cometeria o mesmo pecado do ano passado, quando venceu bem o Corinthians na ida e mandou um time misto a Itaquera para defender o resultado. Acabou levando o troco e sendo eliminado nos pênaltis, em um capítulo fundamental para a queda de Coudet do comando técnico.

O sistema com três zagueiros no primeiro tempo naufragou, e Milito precisou fazer duas trocas no intervalo.