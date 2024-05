Atalanta destrói Bayer e faz história com filosofia e sem 'grana esquisita'

Vocês sabem quantas vezes a Atalanta havia chegado entre os cinco primeiros colocados do Campeonato Italiano na história? Nenhuma. Nenhuma até 2017. O primeiro ano de Gian Piero Gasperini no comando técnico do pequeno time de Bérgamo, cidade com uma importante zona industrial pertinho de Milão.

Gasperini foi cria da base da Juventus, mas depois passou a carreira rodando em times pequenos da Itália. Virou técnico 20 anos atrás e fez alguns bons trabalhos no Genoa. Passou pela Inter de Milão em 2011, ficou cinco jogos sem vencer e… tchau. Era um técnico que tinha toda a pinta de que iria vagar por times pequenos a vida toda. E a contratação feita pela Atalanta, em 2016, oito anos atrás, era apenas mais um passo nesse sentido. Chegava Gasperini para salvar o time da Série B, que havia jogado pela última vez cinco anos antes.

Foi uma transformação e tanto. Uma transformação filosófica e futebolística que foi muito além do que dirigentes e torcedores sonhavam. Logo no primeiro ano de Gasperini, a Atalanta passou a praticar um futebol intenso e ofensivo e terminou a Série A na quarta posição. Uma classificação histórica, inédita, a melhor desde um isolado sexto lugar de 1989, quando o artilheiro do time na temporada havia sido Evair - sim, aquele. No ano seguinte, sétimo. Em 2019, 2020 e 2021, a Atalanta acabou a Série A na terceira posição, pódios inéditos. A Atalanta deixou de ser minúscula para virar um time médio que incomoda os grandes na Itália. Sem dinheiro dos Emirados Árabes ou do Qatar ou da Red Bull. Com o trabalho e a filosofia de um treinador subestimado no próprio país.