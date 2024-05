Klopp sai de cena e Xabi Alonso mostra que pode ser o próximo supertécnico

Klopp trouxe de volta o Gegenpressing ao futebol moderno, a pressão pós-perda instantânea. O contra-ataque da pressão. Diz Klopp que, quando o adversário rouba a bola de você, ele precisa de alguns segundos para se orientar no campo. Se você rouba de volta imediatamente, está muito perto do gol. Isso parece simples, mas exige muito treinamento em busca de sincronismo e energia. Isso demanda muito dos jogadores, e a realidade é que os jogadores do Liverpool já não aguentavam mais tanta carga.

A maioria dos caras se mandou. Klopp conseguiu reformular o elenco com grande qualidade, mas agora ele mesmo viu que já está cansado. Vai cumprir 57 anos em junho e jura que se aposenta. Eu torço para que logo logo ele se arrependa. O futebol precisa de personagens como Klopp. De pessoas que não só são ganhadoras nos clubes, mas que acrescentam às sociedades. As democracias ocidentais vivem gigantesca crise e falta de liderança, e gente como Klopp, líderes e inspiradores de outros setores, que não o político, são importantes para mostrar alguns caminhos esquecidos em meio a tanta mentira e decepção.

Para o lugar de Klopp, o Liverpool foi buscar o holandês Arne Slot, após alguns bons anos no Feyenoord. Slot pode ter histórico bom, pode ter sido disputado por outros times da Premier League, mas só saberemos se foi ou não foi uma boa manobra quando as coisas acontecerem na prática. É uma aposta.

O fato é que não há muitos treinadores top, top, top no futebol hoje em dia. Essa é a cara do futebol. Cada vez mais para cada vez menos. Estou falando de dinheiro, claro. Cada vez menos times vencedores e dominadores, cada vez menos cadeiras em que um técnico pode se destacar. Quando um time é muito bom, o trabalho do treinador acaba sendo relativizado. Quando um trabalho é muito bem feito, e muitos são, mas acaba sem títulos grandes, fica a dúvida do que aquele treinador é realmente capaz.

Diante deste cenário, havia um nome só para o Liverpool. E para o Bayern. E para qualquer um que queira dar um salto. Xabi Alonso.

Xabi foi um grande jogador de futebol, fez coisas enormes com a Espanha, com o Liverpool, Bayern e Real Madrid. Quem conversava com Xabi em zonas mistas ou prestava atenção às coletivas ou ao que se falava dele, já sabia que vinha coisa boa por aí. Mas o mesmo servia para Xavi, por exemplo, o do Barça. E não parece que Xavi terá uma carreira como a de Xabi.