Indústria do futebol é voraz demais para parar por causa da dupla Grenal

Os clubes e a CBF deram 20 dias aos gaúchos, mas seguirão jogando seus jogos. É pouco tempo. Nada, diante do caos. E em 20 dias haverá uma nova conversa, obviamente os gaúchos ainda estarão com problemas muito maiores e o campeonato seguirá, com diversos jogos em atraso. E então o negócio irá agir para que haja a retomada. Se por um lado há solidariedade irrestrita com o povo gaúcho, é preciso saber que o restaurante do Mineirão ou a vendedora das barraquinhas de acarajé no Barradão precisam do negócio andando para viver.

A Conmebol, idem: ela precisa entregar uma primeira fase de classificação diante da Copa América que se avizinha. Ela, que já deslocou clubes pelo continente para fechar suas tabelas, não deve hesitar em repetir a dose. O Del Valle, por exemplo, se viu forçado a atuar contra o Grêmio em Assunção pelas restrições públicas da Covid-19 no Equador. A Conmebol mesmo eliminou os mexicanos San Luis e Chivas das oitavas da Libertadores 2009, vencida pelo Inter, por conta da impossibilidade de se jogar no México pelo surto de AH1N1.

O negócio irá gritar. Agora é hora de solidariedade e ações em prol, mas em breve haverá o apelo para que os gaúchos saiam e cumpram seus jogos, talvez num intervalo surreal de poucos dias. Lógico que há a questão do exemplo - aquele que faltou na pandemia, mas que pode ser mostrado agora, de que há coisas mais importantes. E aqui escreve um narrador que se recusou a gritar o gol do CSKA contra o Spartak no dia da invasão russa na Ucrânia, que deixou um programa no ar para acompanhar o nascimento do filho, que, em suma, entende que há mais que o futebol, que a empatia é fundamental. Mas os últimos anos mostraram que a indústria é pragmática.

Os clubes poderão alegar pressão, dizer que Landim, Petraglia, Leila e outros são os vilões da volta, mas há mais por trás. Sem receitas, como Inter, Juventude e Grêmio irão pagar seus compromissos? Sem jogos, sem renda, nem na TV, nem na camisa. Os atletas irão ceder seus salários? Não foi o que vimos em casos anteriores. A CBF tem obrigação de dar suporte, investir para a acelerar a recuperação dos clubes, bem como os Governos Federal e Estadual no âmbito macro. Mas irá exigir que a coisa ande. Afinal, como já sabemos, o futebol é voraz.