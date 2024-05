Dorival mantém base, e ausência de Casemiro marca transição de gerações

Aqui, chama a atenção a ausência de Casemiro. O volante do Manchester United, que tem até atuado como zagueiro e não fez, de fato, uma grande temporada, é um dos líderes da seleção brasileira nos últimos anos. Já ficaram pelo caminho Thiago Silva e Daniel Alves, Neymar está machucado e só haviam sobrado Danilo, Casemiro e Marquinhos. É relevante a ausência de Casemiro da Copa América, uma não-convocação que mostra, está claro, uma tendência. Importante ressaltar que Dorival havia conversado com Casemiro em Manchester e ele havia sido chamado para os amistosos de março, mas foi cortado por lesão. Agora, não está machucado. Foi opção do técnico, que elogiou Casemiro na coletiva e disse que ele não está descartado para o futuro. Mas fica claro o corte de um laço com o passado recente da seleção.

Classificação e jogos Copa América

No ataque, chamam a atenção os nomes de Savinho, do Girona, e Evanílson, do Porto. Aqui, sinceramente, acho que Dorival cometeu uma injustiça com Paulinho, do Atlético-MG. Curioso que não tenha sido chamado Pedro e nem algum outro jogador do Flamengo, considerando que o técnico foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022 com boa parte deste elenco. Richarlison ficou de fora por lesão, como explicou Dorival Jr.

CONVOCADOS:

Goleiros: Alisson, Bento e Ederson

Laterais: Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana e Wendell

Zagueiros: Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos