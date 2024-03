Real Madrid e Manchester City são perdedores do sorteio da Champions League

O sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, que definiu todo o caminho até a final de Wembley, colocou de um lado da chave os quatro melhores times restantes no torneio e, do outro, os supostos quatro azarões. Mais do que isso! Colocou frente a frente logo nas quartas, de cara, os dois maiores favoritos ao título: Real Madrid e Manchester City.

O Real é o maior campeão do torneio, o papai da Champions, 14 vezes laureado melhor da Europa. Mas o atual campeão é justamente o Manchester City, o time de Guardiola, um grande vilão do Madrid ao longo dos anos. O City eliminou o Real no ano passado, em sua caminhada rumo ao título inédito em 2023. E decide em casa, em Manchester. Mas dá para chamar de favorito?

Quem passar deste duelo enfrentará nas semifinais quem passar do duelo entre Arsenal e Bayern de Munique. O Arsenal tem um belo time. É verdade que sofreu nas oitavas e precisou de pênaltis contra o Porto, mas é o líder da Premier League. E o Bayern é o Bayern, apesar de uma temporada rara, em que ficará sem o título alemão. Harry Kane pode até ter trazido um pé frio, mas trouxe junto muitos gols e bom futebol.