Na noite da festa do Flu, morreu Da Lupa e, com ele, o segredo de 2013

De fato, as principais dívidas que afundam o clube até hoje são as trabalhistas contraídas justamente naquela época, a virada de século. Depois de uma segunda metade da década de 90 em que o clube voltou a ter grande protagonismo, as famílias se lambuzaram no dinheiro e as finanças do clube foram trucidadas. Subiram verdadeiros impérios imobiliários na zona norte de São Paulo e todo mundo sabe disso no Canindé. O último grande jogador do clube, a última possível grande venda, seria a de Ricardo Oliveira. Saiu de graça (na Justiça) para o Santos e, se bobear, o clube ainda deve para ele até hoje.

A Lusa caiu para a Série B nacional pela primeira vez em sua história no ano seguinte da minha entrevista com Da Lupa, já em 2002. O futuro tenebroso estava mais perto do que parecia. Ele já mandava no clube, mas assumiria, de fato, a presidência, anos depois. Foi presidente por três mandatos! De 2005 a 2013. Os anos em que a Portuguesa caiu pela primeira (e depois segunda) vez para a Série A2 do Paulista. Os anos de decadência absoluta que levaram o clube até o momento em que ele está hoje.

Mas a queda, claro, não foi linear. Ela teve um grande e marcante momento: o Brasileiro de 2013. Depois de subir em 2011, a Portuguesa jogou o Brasileiro de 2012 pela primeira vez em sua história em posição de "disputar para não ser rebaixada". Nunca havia sido assim no século passado. Podia não ganhar títulos, mas competia por todos eles. Agora, não. Tinha virado um clube pequeno de verdade. Se segurou em 2012 e se segurou no campo em 2013, mas veio a escalação irregular de Héverton no último jogo (que nada valia), a perda de pontos e o rebaixamento.

Aquele foi o último ato de Da Lupa, que encerrava o terceiro mandato. Aí, as histórias que ouvi são muitas e preciso tomar cuidado com as palavras aqui para não levar um processo na cabeça. Mas está muito claro que a Portuguesa não cometeu um simples erro, que aquilo foi premeditado. O julgamento na calada da noite, às vésperas da rodada final, dando a Héverton um gancho de dois jogos por um cartão vermelho absolutamente corriqueiro muitas rodadas antes, em um lance que sequer era de expulsão, foi apenas parte do teatro. Um teatro que, estou certo disso, envolveu muita gente e foi montado ao longo de semanas, não de horas. E que não teve participação do jogador e nem do técnico da vez, Guto Ferreira. Em que momento a informação de que Héverton estava suspenso daquele jogo que nada valia contra o Grêmio foi bloqueada e não chegou ao Departamento de Futebol?

Talvez Manuel da Lupa soubesse explicar ou pudesse explicar. Mas o segredo morreu com ele ontem. Um sujeito que passou 10 anos, os últimos 10 anos da vida, sem ser importunado pelas autoridades ou pela própria Portuguesa, que é quem deveria ter feito uma sindicância séria para apurar os fatos, O presidente que sucedeu Da Lupa, Ilídio Lico, outro das já citadas famílias, resolveu jogar tudo para baixo do tapete. A Lusa caiu para a Série C, depois para a D e "puf", desapareceu.

Quem comprou a Portuguesa? Por quanto? Como? Houve o envolvimento de Da Lupa? São as perguntas que nunca serão respondidas sobre o tapetão mais infame da história do futebol brasileiro. Mas tudo bem, segue a vida, a Portuguesa só importa para um punhado de torcedores abnegados que tiveram um clube um dia para torcer. Muitos hoje, compreensivelmente, sequer se esforçam para que seus filhos deem continuidade a isso, porque é muito sofrimento.