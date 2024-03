Manuel da Lupa, ex-presidente da Portuguesa, morre aos 74 anos

Ele comandou o clube na época em que o apelido de "Barcelusa" ganhou fama nacional — a Portuguesa ganhou a Série B do Brasileirão em 2011.

O dirigente também estava à frente da equipe no "caso Héverton", que culminou com rebaixamento do time paulista após um caso que parou no STJD.

Veja nota da Portuguesa

A Associação Portuguesa de Desportos informa que no dia de hoje (29/02) faleceu seu ex-presidente Manuel da Conceição Ferreira, aos 74 anos de idade. Manuel da Lupa, como era conhecido, era empresário e foi presidente da Lusa por três gestões, nos anos de 2005 à 2013. Ex-conselheiro do clube e ex-membro do COF, Manuel da Lupa foi o presidente que dirigiu a equipe campeã brasileira da Série B em 2011. À família e aos amigos os nossos sentimentos neste momento de dor e pesar.