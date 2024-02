Guarani x São Paulo jogam no aniversário de final épica e com erro absurdo

Neste link aqui, um vídeo no YouTube mostra o pênalti não marcado sobre João Paulo.

São erros que vão ficando pelo caminho. Coisas lembradas apenas pelos torcedores que se sentiram (ou foram, de fato) prejudicados. Histórias que são tratadas como "mimimi". Cada torcida tem a sua, diga-se, mas algumas têm mais do que outras.

Neste domingo, no 37o aniversário daquela partida, os mesmos Guarani e São Paulo se enfrentarão no mesmo estádio. O Brinco de Ouro já não reluz como antes. Cabem menos pessoas, o tempo maltrata as arquibancadas que viram tantos craques jogar com a camisa verde. Se perder no domingo, o Guarani estará praticamente rebaixado no Paulistão.

Se aquele pênalti tivesse sido marcado, o Guarani teria provavelmente conquistado seu segundo título brasileiro. Ficaria empatado com o Palmeiras, atrás somente de Inter e Flamengo, que tinham três. A história do Bugre seria diferente hoje? É arriscado dizer isso. O Guarani seguiu forte por muito tempo, montou esquadrões na primeira metade dos anos 90, revelou craques para o futebol brasileiro. E, depois, definhou, como tantos outros.

Mas é improvável imaginar que os cartolas egoístas e elitistas que criaram a Copa União de 1987 o tivessem feito sem a presença do campeão, o Guarani. Quem teria ficado de fora? Como as coisas teriam se desenvolvido no futebol brasileiro? Será que 87 seguiria tendo a repercussão que tem até hoje?