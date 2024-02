Acordo de Braz com agredido não elimina deveres da Câmara e do Flamengo

O Ministério Público do Rio resolveu arquivar a ação contra Marcos Braz, após um acordo do vereador e dirigente flamenguista com o torcedor Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, agredido covardemente por Braz e seus capangas em um shopping do Rio de Janeiro.

Sei lá qual foi o acordo. Dinheiro? O rapaz teria ficado com medo de algo? Pouco importa. Perante a lei, se o agredido não quer seguir adiante com a denúncia, não há o que fazer.

Mas e o Flamengo? E a Câmara Municipal do Rio?