Fla: MP arquiva ação após acordo de Braz com torcedor agredido em shopping

O vice do Flamengo e Leandro chegaram a um acordo no último dia 7. Eles resolveram não levar adiante as ações que corriam no IX Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca.

"Considerando a retração da vítima Leandro, o Ministério Público promove o arquivamento dos autos por ausência de condição da ação, postulando seja declarada extinta a punibilidade dos autores do fato e, acolhida a manifestação, dispensa ciência em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual", diz outro ponto do documento.

Imagens da briga foram divulgadas no fim de janeiro. É possível ver como começou o episódio que terminou com a agressão do dirigente.

O vídeo contesta a versão apresentada por Marcos Braz em coletiva após o episódio. O MPRJ já havia mostrado que as falas do vice do Flamengo não condiziam com o mostrado no vídeo.