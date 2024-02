Mbappé dá um passo necessário ao trocar PSG por Real Madrid

Mbappé avisou ao PSG que vai embora. A reunião em que ele comunicou ao clube que não seguirá foi realizada na terça-feira, e a questão agora é quanto de dinheiro ficará nos cofres do clube de Paris (ou do Qatar, como queiram). Mbappé teria prometido não deixar o PSG de mãos abanando, ele doaria parte das luvas que vai receber do novo clube. Mas a verdade é que ele não tem obrigação de fazer isso. Só tem obrigação de jogar sério e fazer todo o possível para o PSG cumprir o sonho de ganhar a Champions League. Foi o que fez contra a Real Sociedad, anteontem, e veremos como será daqui para frente.

Enquanto isso, aguardamos para saber onde Mbappé irá jogar. E a probabilidade é gigantesca de que o destino seja o Real Madrid. É um dos poucos que têm o dinheiro para agradar ao craque francês e é também um namoro antigo, de anos, que parece finalmente que vai virar casamento. É só uma questão de tempo, o contrato já estava até redigido, guardado lá na gaveta do Florentino Pérez.

Mbappé é, no meu ponto de vista, o melhor jogador de futebol do mundo há dois ou três anos. Não ganhou premiações em profusão porque a França perdeu a final da Copa nos pênaltis e porque o PSG das estrelas não triunfou na Champions.