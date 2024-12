Vini Jr melhor do mundo? Discurso antirracista vence por representatividade

Desde 2019, faço parte de um grupo de jornalistas e estatísticos de futebol das três Américas no Whatsapp. São aproximadamente 100 pessoas de pelo menos uns 25 países se comunicando em espanhol - eu sou um dos únicos da galera que tem ascendência negra. Para minha surpresa, em março deste ano, após um dos casos de racismo da torcida do Atlético de Madri contra o Vinícius Júnior, grande parte desses jornalistas se posicionou contra o brasileiro. Achei aquilo violento, tentei colocar meu ponto e não fui ouvido. Desde então, procurei saber mais sobre a origem desse ódio contra o atacante - que obviamente parte do racismo estrutural, mas é travestido de outros sentimentos no discurso dos colegas ali. Percebi que tinha muita gente na imprensa fora do Brasil com a mesma opinião.

O jeito de pensar nos choca: a imagem de um jogador carismático, que se coloca politicamente e é um militante na luta contra o racismo, era bem vista só aqui no Brasil. Lá fora, Vini Jr. era tido como um bad-boy, um provocador, merecedor dos xingamentos mesmo por pessoas esclarecidas. Escutei expressões como "falso moralista", "ator", "mentiroso", "folgado", "palhaço" e outros adjetivos escabrosos. Fui dando uma olhada em quem eram esses repórteres e estáticos e se tratavam de brancos, de origem europeia, mas também muitos argentinos, e várias pessoas que se diziam a favor da extrema direita. E é preciso dar nome: racistas. Não declarados, porque é crime assumir-se, mas está implícito no discurso de ódio.

Quando a Revista France Football divulgou a lista dos 30 jogadores finalistas ao prêmio, levantei essa bola lá na Revista Placar: Vinícius poderia não ser o vencedor e Rodri era, sim, o grande favorito. Mesmo sendo destaque do Real Madrid nas conquistas da Liga dos Campeões da Europa e do Campeonato Espanhol, o ex-jogador do Flamengo provavelmente perderia o prêmio por essa questão e pelo fato de que Rodri, um europeu branco, representava a imagem oposta do brasileiro.