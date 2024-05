Celtics x Pacers: como será a cobertura das finais do Leste da NBA na ESPN

Boston Celtics e Indiana Pacers começam hoje a definir quem será o campeão da Conferência Leste da NBA, com direito a vaga no Finals para a disputa do título da temporada da maior liga de basquete do mundo. Os confrontos serão transmitidos com exclusividade pelas plataformas da Disney no Brasil. O canal ESPN 2 e o serviço de streaming Star+ exibem o primeiro jogo a partir das 21h (horário de Brasília) nesta terça-feira (21).

A ESPN definiu que a equipe de transmissão será formada pelo narrador Ari Aguiar, com comentários de Guilherme Giovannoni, Zé Boquinha, Helen Luz e Leonardo Sasso. O correspondente internacional Conrado Giulietti vai cobrir diretamente do ginásio as partidas que forem realizadas em Boston.

A série é disputada em melhor de sete jogos. Todos eles já têm datas definidas. Com a exceção do jogo 3, que está marcado para 21h30, todos os demais já agendados vão acontecer às 21h.