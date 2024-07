TV Cultura terá cobertura olímpica in loco com boletins diários em Paris

A TV Cultura terá uma cobertura in loco nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Mesmo sem os direitos de transmissão do evento, o canal vai contar com a presença do diretor de Esportes, Vladir Lemos, na capital francesa. O trabalho será feito em parceria com a Casa Brasil e terá patrocínio da Petrobrás.

A emissora terá boletins diários a partir de 25 de julho, encerrando no último dia das Olimpíadas, em 11 de agosto, com cerca de 1 minuto e meio de duração. Vladir Lemos vai entrar no Jornal da Cultura, de segunda a sábado, e aos domingos às 21h (horário de Brasília).

Na próxima quinta-feira (25), a TV Cultura será representada pelo diretor internacional da emissora, Leão Serva, na abertura oficial do espaço Casa Brasil em Paris.