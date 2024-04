Paulo Andrade mostra que merecia Brasileirão e faz estreia segura no sportv

Apesar de ter dito nas redes sociais que estava com muita ansiedade para estrear como narrador da Globo, Paulo Andrade não deixou isso transparecer em sua primeira narração oficial no grupo hoje, no Morumbis, com São Paulo x Fortaleza no sportv. A estreia foi segura e totalmente coerente com o estilo que marcou mais de duas décadas do profissional na ESPN. A sensação de mudança veio por causa da competição.

Aqui vale uma pausa para contexto histórico: Paulo Andrade trabalha há praticamente 25 anos com esportes, desde que começou como voluntário no canal local ABC 3, na cidade de Santo André. Narrava jogos das equipes da região do ABC que eram exibidos posteriormente em VT. Sua primeira grande oportunidade em TV, após passagens curtas pela TV Gazeta e pela RedeTV!, veio em 2003 com o SBT na transmissão do Paulistão daquele ano. Curiosamente, um campeonato que foi disputado judicialmente pela emissora de Silvio Santos com a Globo, com guerra de liminares e incerteza da continuidade do projeto.

Meses depois da experiência no SBT, Paulo Andrade ganhou a chance de narrar na ESPN pelas mãos de José Trajano. A partir daí, cresceu e virou um dos principais nomes do canal pago, fazendo finais de Champions League diretamente dos estádios, ligando sua trajetória ao futebol europeu, e virando a 'voz da Premier League' no Brasil, tamanha ficou sua identificação com os jogos do Campeonato Inglês. Na ESPN, fez alguns jogos da Copa do Brasil quando a competição era sublicenciada pela Globo. E, mais recentemente, narrou partidas de times brasileiros pela Libertadores, incluindo as duas últimas finais, com Flamengo e Fluminense campeões.