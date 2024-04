Fortaleza liquida São Paulo em dois chutes no gol, e Carpini é hostilizado

O São Paulo vinha com dificuldade de criação e demorou para tomar a dianteira e a levar perigo. O Fortaleza até chegou a equilibrar o jogo no início, mas passou a ficar encurralado na metade do primeiro tempo e voltou a ficar recuado. A torcida são-paulina ia empurrando o time e fazendo a sua parte da arquibancada.

João Ricardo foi fundamental para o placar permanecer zerado até o intervalo. O goleiro do Leão do Pici fez duas defesas difíceis e as principais, e poucas, oportunidades do time da casa. Já Rafael terminou a primeira etapa sem ser exigido nem uma vez.

O Fortaleza foi fatal nas duas chances que teve e encaminhou a vitória. O time visitante melhorou na volta do segundo tempo, anulou a construção das jogadas do adversário e matou o jogo no contra-ataque.

O Tricolor paulista ainda teve esperanças com André Silva e ensaiou uma reação no último gás. O time mandou blitzes ofensivas para tentar arrancar o empate, mas não teve sucesso e a torcida protestou com o resultado. Derrota amarga para o clube e também para Carpini, que fica mais ameaçado no cargo.

Gols e destaques

Calleri, do São Paulo, e Brítez, do Fortaleza, em jogo do Brasileirão Imagem: Leonardo Lima/Agif

Primeira chegada: Com 17 minutos do primeiro tempo, Alisson deu um tapa por cima e lançou Calleri na área. O atacante argentino sairia livre, mas a marcação chegou contestando e João Ricardo conseguiu se antecipar e ficar com a bola.