Vitória do Flamengo na Libertadores aumenta audiência da Globo em 24% no RJ

A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palestino-CHI, na noite de ontem, aumentou a audiência média da faixa horária na TV Globo no Rio de Janeiro em 24%, de acordo com dados da Kantar Ibope Media.

A primeira transmissão do time rubro-negro na emissora aberta nesta edição da Libertadores rendeu média de 31 pontos e 53% de participação sobre o total de televisores ligados no período com bola rolando. Foram seis pontos a mais que a média das últimas quatro semanas no mesmo horário na região metropolitana do RJ.

Esse desempenho também impulsionou a audiência do 'Segue o Jogo', apresentado por Lucas Gutierrez e Paulo Nunes na sequência da partida. A atração teve 20 pontos de média e 45% de participação no Rio, melhor resultado desde 8 de novembro de 2023.