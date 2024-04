Jogaço entre Real e City alavanca SBT em briga com a Record no Ibope

Vale destacar que os dados obtidos pela coluna junto a fontes do mercado ainda são os prévios da Kantar Ibope Media e podem mudar no relatório consolidado que sairá amanhã. Cada ponto em São Paulo equivale a cerca de 191 mil espectadores na contagem de 2024.

A boa audiência do jogo gerou uma estratégia inédita no SBT na Champions. Depois de duas temporadas 'entregando' a grade para um produto totalmente diferente, normalmente uma novela mexicana, desta vez a partida de futebol europeu foi sucedida pelo jornalístico 'Tá na Hora', uma das novidades da emissora para 2024.

Com isso, o programa apresentado por Marcão do Povo aproveitou para fazer um pré-jogo com as participações de Cleber Machado e dos repórteres André Galvão e João Venturi.

Como o contrato do SBT com a Uefa permite apenas a exibição de jogos às terças-feiras, a partida de volta entre City e Real, na quarta-feira da semana que vem, dia 17, será exclusivo das plataformas pagas da TNT Sports. Mas o canal aberto terá, na terça (16), a volta do duelo entre PSG e Barcelona, também às 16h.