Superliga Feminina já cresce 16%, e sportv comemora audiências do vôlei

A primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei teve um crescimento de 16% na audiência dos jogos transmitidos pelo sportv na TV por assinatura, em comparação com o mesmo estágio da competição do ano passado, de acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna.

Os jogos da temporada regular alcançaram mais de 8 milhões de pessoas, 1 milhão a mais que na temporada anterior. O sportv comemora também o fato de que o público entre 25 e 34 anos cresceu 75% no mesmo período. O recorde de audiência nesta temporada foi do jogo entre Sesc RJ/Flamengo e Minas, no último dia 8 de março.

O sportv2 conseguiu ainda liderar o ranking geral da TV paga com o segundo jogo mais assistido da primeira fase, a reedição da final da temporada passada entre Praia Clube e Minas, visto por mais de 700 mil pessoas.