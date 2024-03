Como a seleção de Dorival voltou a empolgar e bateu recordes na TV Globo

As primeiras partidas de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira masculina de futebol empolgaram a torcida e aumentaram os índices de audiência da TV Globo. Ontem, com o empate em 3 a 3 diante da Espanha no Santiago Bernabéu, em Madri, a emissora voltou a ter recordes com um amistoso do Brasil, agora tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro.

De acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media, o jogo de ontem marcou 31 pontos de média no Rio de Janeiro, com 51% de participação sobre o total de televisores ligados no período de realização da partida. Foi a maior audiência desde novembro de 2023, quando Brasil e Argentina se enfrentaram em horário nobre pelas eliminatórias. E foi também o amistoso do Brasil com maior índice no Ibope desde 2019.

Parece até notícia repetida, mas foi o que aconteceu também no primeiro jogo de Dorival no comando da seleção. No sábado (23), com a vitória sobre a Inglaterra por 1 a 0 em pleno estádio de Wembley, a TV Globo registrou 26 pontos de média no Rio de Janeiro, com 46% de participação, o que também era o maior índice para um amistoso desde 6 de setembro de 2019, quando o Brasil empatou com a Colômbia em 2 a 2.