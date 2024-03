TV Globo comemora recordes de audiência com estreia de Dorival e programas

O jogo que marcou a estreia do técnico Dorival Júnior no comando da seleção brasileira masculina de futebol fez com que a TV Globo tivesse a maior audiência de um amistoso do Brasil no Rio de Janeiro nos últimos quatro anos e meio.

A vitória do Brasil sobre a Inglaterra em pleno estádio de Wembley, no sábado (23), rendeu 26 pontos de média e 46% de participação sobre o total de televisores ligados na região metropolitana do Rio de Janeiro, maior índice para um amistoso desde quando o time brasileiro enfrentou a Colômbia e empatou em 2 a 2, em 6 de setembro de 2019.

O resultado obtido pela emissora com a transmissão de Inglaterra 0 x 1 Brasil aumentou a média de audiência da faixa horária em 117%, ou seja, 14 pontos no Ibope a mais do que a TV Globo normalmente marca entre 16h02 e 17h56 nos sábados das quatro semanas anteriores.