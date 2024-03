Sorteios da Libertadores e Sul-Americana levam ESPN à liderança na TV paga

A ESPN vai transmitir as duas competições na TV paga e pelo streaming Star+. A primeira partida com brasileiro na Libertadores será Millonarios-COL x Flamengo, no dia 2 de abril, uma terça-feira, às 19h (horário de Brasília), jogo que será exclusivo dos canais da Disney.

Classificação e jogos Libertadores

A primeira rodada ainda terá mais dois jogos com times do Brasil exibidos com exclusividade na ESPN pela Libertadores: Botafogo x Junior Barranquilla-COL, no dia 3 de abril, e Caracas-VEN x Atlético-MG, no dia 4, sempre às 19h. A ESPN compartilhará ainda a transmissão de San Lorenzo x Palmeiras com a Globo, jogo marcado para o dia 3 às 21h30.