Tabela da Libertadores: veja quando seu time joga e onde assistir

15/05 - Quarta-feira

19h - Grêmio BRA vs Estudiantes ARG - Paramount

21h30 - Flamengo BRA vs Bolivar BOL - Globo e Paramount

21h30 - Palmeiras BRA vs Independiente Del Valle ECU - Globo e ESPN

16/05 - Quinta-feira

19h - Fluminense BRA vs Cerro Porteño PAR - ESPN

21h - São Paulo BRA vs Barcelona SC ECU - ESPN

23h - Universitario PER vs Botafogo BRA - Paramount

6ª rodada

28/05 - Terça-feira

19h - Junior COL vs Botafogo BRA - ESPN

19h - Atlético Mineiro BRA vs Caracas VEN - Paramount

21h - Flamengo BRA vs Millonarios COL - ESPN

29/05 - Quarta-feira

19h - Grêmio BRA vs The Strongest BOL - ESPN

21h30 - Fluminense BRA vs Alianza Lima PER - Globo e ESPN

21h30 - São Paulo BRA vs Talleres ARG - Globo e Paramount

30/05 - Quinta-feira

19h - Palmeiras BRA vs San Lorenzo ARG - Paramount