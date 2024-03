ESPN aposta em mais futebol feminino com brasileiras na liga dos EUA

A narração do jogo de estreia será de Luciana Mariano, com comentários de Mariana Spinelli. Na segunda rodada, no dia 24, ESPN 4 e Star+ terão o jogo entre Portland Thorns e Gotham FC, que conta com a brasileira Bruninha. Esse duelo está agendado para as 20h.

A ESPN contará ao todo com 21 jogos da NWSL no Brasil, sendo 17 na temporada regular e mais quatro na fase eliminatória, incluindo a final em 23 de novembro.

A NWSL conta também com Marta, do Orlando Pride, que promete ser um dos maiores destaques para chamar audiência para o futebol feminino dos EUA. Outras atletas brasileiras de peso que estarão na liga são Ary Borges, do Racing Louisville, Julia Bianchi, do Chicago Red Star, Adriana e Luana Bertolucci, companheiras de Marta no Orlando Pride, Andressa Alves, do Houston, e Kerolin, do North Carolina Courage, além das jogadores do Kansas City Current e do Gotham FC já citadas.