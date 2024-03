ESPN alcança mais de 1 milhão em dia de recorde no Inglês e final feminina

A ESPN alcançou mais de 1,2 milhão de pessoas em seus canais no último domingo (10), um dia que rendeu recorde histórico nas transmissões do Campeonato Inglês e liderança entre os canais esportivos da TV paga com a final da Copa Ouro Feminina, entre EUA e Brasil.

Os números consolidados pela Kantar Ibope Media apontaram que o canal esportivo da Disney liderou o ranking geral da TV por assinatura com a transmissão de Liverpool x Manchester City, com 562% mais audiência que o segundo colocado.

O resultado veio em um jogo que atraiu muita atenção por ter sido a possível despedida do duelo Klopp x Guardiola na competição, já que o técnico alemão Jürgen Klopp deixará o comando do Liverpool ao fim da temporada. Segundo a ESPN, foi o maior índice de audiência da história da Premier League no Brasil. O jogo terminou empatado em 1 a 1.