Libertadores e seleção feminina fazem ESPN liderar TV paga com dois canais

A ESPN conseguiu emplacar dois canais na liderança de audiência da TV por assinatura na última quarta-feira (6) com as transmissões de Botafogo x Red Bull Bragantino, pela fase preliminar da Libertadores, e de Brasil x México, semifinal da Copa Ouro Feminina. Ao todo, de acordo com dados da Kantar Ibope Media, mais de 1 milhão de pessoas estavam ligadas nos dois canais da Disney.

A liderança ficou com o duelo entre Botafogo e Red Bull Bragantino, que foi ainda o confronto de ida valendo uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O Botafogo venceu por 2 a 1, mas o Red Bull Bragantino terá a chance de reverter o placar em casa na próxima quarta-feira (13), mais uma vez com transmissão da ESPN.

No jogo desta semana, a Globo não usou os direitos que possui na TV aberta e transmitiu apenas por streaming no Globoplay e no ge. Na volta, a emissora já anunciou a exibição pelo menos para o Rio de Janeiro.